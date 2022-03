Ecco l’avversario della Fiorentina agli ottavi del Torneo di Viareggio. Il quadro completo del prossimo turno

La Fiorentina Under 18 si è qualificata per gli ottavi di finale del Torneo di Viareggio arrivando seconda nel girone dietro ai nigeriani di Alex Transfiguration. I ragazzi di mister Papalato sfideranno il Milan, primo in classifica ed imbattuto nel girone con Carrarese, Parma e Westchester.

Una sfida tra big al Melani di Pistoia, giovedì 24 marzo alle ore 15, senza dubbio la più affascinante del prossimo turno. In campionato la squadra viola ha vinto 1-0 in casa dei rossoneri grazie al gol del greco Charalampoglou. Per i quarti di finale verrà poi effettuato il sorteggio. Ecco il quadro completo degli ottavi: