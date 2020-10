Ecco le clausole per il pagamento di Martinez Quarta: e in Argentina ipotizzano un debutto “Spezial”

E’ stato un addio doloroso per molti tifosi del River Plate, che hanno salutato e continuano a seguire con affetto Lucas Martinez Quarta, convocato per la prima volta con la maglia della Fiorentina. Aldilà della perdita tecnica però, la sua partenza è stata molto importante a livello economico per i Millonarios e Olè segnala i dettagli del pagamento concordato con la società viola: una prima tranche da poco oltre 3 milioni è stata già riconosciuta, ne seguirà una seconda a gennaio mentre la terza arriverà quando Martinez Quarta avrà disputato 10 partite. Infine la quarta rata, alle 20 gare in maglia viola, per un totale netto di poco inferiore ai 10 milioni di euro. In Argentina intanto parlano di buone probabilità di esordio per l’ex River, giocando anche col nome dell’avversario, lo Spezia, e ipotizzando un debutto “Spezial” per il loro vecchio idolo.

0 0 vote Article Rating