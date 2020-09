Arrivano aggiornamenti sulle condizioni fisiche di due calciatori della Fiorentina, come riportato da Radio Bruno Toscana. Franck Ribery, uscito non al meglio da San Siro a causa del fallo subito da Barella, sta bene e si è allenato senza alcun tipo di problema assieme al gruppo di Iachini.

Per quanto riguarda Pulgar, invece, il cileno continua a lavorare a parte per cercare di ritrovare la condizione migliore. Difficile pensa che possa essere convocato dall’allenatore della Fiorentina per l’impegno di venerdì contro la Sampdoria.