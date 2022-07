Ecco Le Normand, The Rock, leader difensivo di spessore. La Fiorentina tiene gli occhi aperti per il post Milenkovic VIDEO

Dopo anni, Nikola Milenkovic sembra molto vicino a lasciare la Fiorentina, stando anche alle recenti parole del Ds Pradè. Nel ventaglio dei candidati alla sostituzione del leader difensivo viola rimbalza con forza il nome del francese Robin Le Normand. Come confermato da Alfredo Pedullà e anche dalla redazione di Fiorentinanews.com, il classe ’96 cresciuto nel vivaio del Brest ed in forza alla Real Sociedad, è un nome caldo. Difensore ruvido quanto basta ma anche elegante, Le Normand milita in Spagna ormai da 6 anni, e da 3 stagioni è un titolare inamovibile del club basco. A San Sebastian il ragazzo è cresciuto, giocando anche in Europa League per due annate di fila. Sono 14, condite da una rete, le presenze totali in campo internazionale di Le Normand.

Molto forte di testa, destro naturale, il difensore di Pabu ha una valutazione importante. Difficile scendere sotto i 25 milioni di euro per il suo cartellino, e questo è un elemento da tenere in considerazione e su cui si dovrà lavorare e discutere. La Fiorentina segue il calciatore da tempo, capace sia di essere un duro ostacolo in marcatura e nell’uno contro uno (187 centimetri) ma anche di impostare bene l’azione. Quasi un regista difensivo, ‘The Rock’, questo il suo soprannome, che ha l’istinto del leader ed una forza fisica pazzesca. In Francia lascia molti dubbi la sua mancata convocazione in Nazionale finora.

Ecco dei video per dare un’idea delle caratteristiche del difensore francese: