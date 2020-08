Ecco l’idea del Milan per ritardare il pagamento alla Fiorentina su Rebic

Quella benedetta percentuale sulla rivendita, imposta dalla Fiorentina al 50% sta di fatto ritardando la risoluzione dell’affare Rebic tra Milan e Eintracht Francoforte. Il croato è al centro di uno scambio di prestiti secchi con Andre Silva ed entrambi i giocatori si trovano bene nelle rispettive nuove squadre: ancora però non scatta l’acquisto definitivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, i due club potrebbero decidere di prolungare intanto i contratti dei due attaccanti, per poi allungare anche il prestito (che scadrebbe nel 2021): in tal caso la questione sarebbe rimandata, nell’attesa magari di far calare i prezzi. La Fiorentina insomma è destinata ad aspettare.

