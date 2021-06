Ecco l’idea del Milan per Vlahovic: aspettare dalla Fiorentina uno sconto. Che non arriverà

Nei sogni del Milan continua ad esserci Dusan Vlahovic, attaccante che fa gola a tanti, a partire dallo stesso Gattuso che naturalmente l’ha inserito tra gli intoccabili della sua prima Fiorentina. I rossoneri vorrebbero integrarlo nel proprio parco attaccanti per la Champions ma la richiesta viola li ha spaventati: la strategia dunque pare essere quella attendista, per capire se Commisso abbasserà le sue pretese dai 60 milioni attuali. Un evento che non accadrà, vista la volontà di basare la ripartenza proprio sul serbo e la possibilità ancora aperta di fargli rinnovare il contratto.