Ecco l’ora di Gonzalez mentre per Castrovilli niente da fare: il lavoro ad hoc di Saponara…

Dopo un mese abbondante dalla sua ultima da titolare, domani nell’undici iniziale di Italiano si dovrebbe rivedere anche Nico Gonzalez, tenuto a riposo precauzionale nel turno infrasettimanale con la Samp. Il vero dubbio è su chi tra Saponara e Sottil occuperà l’altra fascia offensiva: come riportato da Radio Bruno infatti, il ragazzo classe ’99 scalpita mentre il compagno negli ultimi giorni ha seguito anche un programma personalizzato in alcune fasi delle sedute. In ogni caso, per Saponara non dovrebbe esserci alcun problema ad entrare nel ballottaggio.

Niente da fare invece per Castrovilli e Pulgar, con il numero dieci che è ancora alle prese con il fastidio al quadricipite mentre il cileno è rientrato solo da tre giorni in gruppo e per lui si attende una condizione migliore.