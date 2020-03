Ecco Marcao, possente e spavaldo. La Fiorentina studia la difesa del futuro VIDEO

Il mercato non dorme mai, ed i radar viola sono puntati sulla Turchia per costruire la difesa della prossima stagione. Il difensore brasiliano classe ’96 Marcos do Nascimento Teixeira, conosciuto come Marcao, in forza al Galatasaray, è un elemento da seguire. Centrale di piede sinistro di ottima struttura fisica, è un difensore piuttosto completo. Dispone di un buon lancio, ha tempismo nell’anticipo ed è abile nei recuperi. Da buon brasiliano, non si fa mancare poi qualche uscita palla al piede in bello stile. Dopo essere cresciuto in patria, Marcao si è spostato in Portogallo, e nel gennaio 2019 è stato acquistato dal Galatasaray, che lo ha prelevato dal Chaves.

Fortemente voluto dall’ex tecnico gigliato Terim, il difensore sudamericano si è imposto rapidamente in Turchia ed è uno dei punti di forza della squadra di Istanbul. Il suo valore di mercato si aggira attualmente intorno ai 10 milioni di euro, e sul calciatore ci sono varie squadre con i riflettori accesi. La dirigenza della Fiorentina potrebbe scegliere di scommettere su di lui in caso di cessione di Pezzella o Milenkovic. Un difensore che sa impostare, piuttosto giovane e di ottime prospettive. Marcao soddisfa i requisiti richiesti da Commisso per la Fiorentina del futuro. Ecco ora un video per dare un’idea delle caratteristiche del difensore del Galatasaray: