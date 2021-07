Ecco Muñoz, duttilità e forza al servizio della Fiorentina VIDEO

La Fiorentina si muove ad ampie falcate verso Daniel Munoz, classe ’96 in forza al Genk. Il calciatore colombiano è reduce dall’eliminazione con la propria nazionale in Copa America contro l’Argentina, ed ha giocato tutti i 90 minuti più recupero contro l’Albiceleste. L’operazione è vicina alla chiusura, il valore di mercato del giocatore sudamericano si aggira tra i 6 ed i 7 milioni di euro.

Munoz è un difensore duttile, in grado di giocare come terzino destro, ma anche da centrale in una retroguardia a 3. All’occorrenza il calciatore nato ad Amalfi, sulla Cordigliera delle Ande, può anche giocare in una difesa a 4. Per caratteristiche, il calciatore colombiano ricorda un mix tra Di Lorenzo e Toloi. Propositivo e intelligente tatticamente, Munoz è un profilo molto interessante. Struttura fisica di tutto rispetto, buona tecnica di base, in Italia per qualità dovrebbe riuscire ad adattarsi bene.

Ecco intanto un video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore: