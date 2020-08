Ecco nel dettaglio l’offerta del Verona per Vlahovic. La proposta a titolo definitivo del Lipsia contrasta le idee viola

Continuano i sondaggi da parte del Verona per Dusan Vlahovic. Secondo quanto scrive La Nazione, l’offerta degli scaligeri è di un prestito secco con opzione sulla seconda stagione, la formula. Formula che si potrebbe tentare anche con il Parma che con l’arrivo di Liverani ha messo nel mirino il giovane centravanti. Per lui la prospettiva della la maglia numero nove da titolare. Contrasta invece con le idee viola la mossa del Lipsia che è pronto a chiedere alla Fiorentina il cartellino di Vlahovic ma a titolo definitivo. L’offerta di 25 milioni è lontanissima dal valore (anche e sopratutto in prospettiva) del serbo.

