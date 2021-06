Ecco ‘Nico’ Gonzalez, un mancino versatile e scaltro per la Fiorentina VIDEO

La Fiorentina fa sul serio per l’argentino Nicolas Gonzalez, classe ’98 in forza allo Stoccarda. La squadra viola è pronta a far approdare a Firenze il ragazzo cresciuto nell’Argentinos Juniors (a cui spetterà circa il 12% della cifra totale), per la considerevole cifra di 23.5 milioni di euro più 4 di bonus. ‘Nico’ Gonzalez, soprannominato ‘Speedy‘ o ‘Turbo‘ da bambino, è un attaccante mancino di grande versatilità tattica e qualità. Dotato di buona tecnica, dribbling e concretezza sotto porta, il calciatore nato nei pressi di Buenos Aires può giocare pressoché in tutti i ruoli del reparto offensivo.

Gonzalez predilige partire dall’esterno per poi cercare di accentrarsi col piede forte, il sinistro, ma può giocare anche da seconda punta e all’occorrenza anche da centravanti. Struttura fisica non imponente ma di tutto rispetto, fa della velocità e della rapidità due armi formidabili, che gli permettono spesso di bruciare i diretti avversari. Gonzalez se la cava anche nel gioco aereo, essendo dotato di buona scelta di tempo ed elevazione di tutto rispetto.

Dopo un periodo di ambientamento in Germania, Gonzalez ha trascinato lo Stoccarda alla promozione in Bundesliga firmando 14 reti. Nella passata stagione, complice qualche infortunio di troppo, ha segnato solo 6 reti in 15 partite; ora però il ragazzo si è ristabilito ed è membro stabile dell’Argentina di Scaloni, con cui si sta ritagliando il ruolo di titolare. Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro in maglia gigliata del giocatore. ‘Nico si è convinto a scegliere la Serie A ed una nuova avventura con la Fiorentina.

Ecco un video per dare un’idea delle caratteristiche del calciatore argentino: