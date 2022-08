Ecco Nikolaou, la Fiorentina e Ramadani al lavoro per chiudere il cerchio in difesa. I dettagli

La Fiorentina negli ultimi giorni di mercato vuole cercare di sistemare la difesa e si sta avvicinando all’acquisizione del greco Dimitrios Nikolaou. Il classe ’98 di Chalkida gioca in Serie A con continuità da tre stagioni, dopo l’approdo all’Empoli nel gennaio del 2019. Difensore centrale mancino, Nikolaou ha buona struttura fisica e piede discreto. Cresciuto nel vivaio dell’Olympiakos, a livello giovanile il calciatore greco sembrava avere un futuro molto luminoso, poi la sua crescita si è un po’ fermata. Nikolaou è comunque riuscito ad approdare nel campionato italiano e ottenere la promozione in A con l’Empoli, prima di passare allo Spezia nell’ambito di uno scambio con l’albanese Ismajli, che ha fatto il percorso inverso.

Da pochi giorni il mancino ellenico fa parte della scuderia di Fali Ramadani, super agente al centro delle dinamiche di mercato della Fiorentina. Il procuratore di origini macedoni, a capo della Lian Sports, cura gli interessi di membri chiave della Fiorentina, da mister Italiano a Milenkovic, fino a Jovic (oltre che di un altro possibile arrivo in casa viola, Bajrami). Decisamente più facile ora per la Fiorentina apparecchiare una trattativa con lo Spezia, che riceverebbe Nastasic in cambio. Nikolaou ha un ingaggio ampiamente inferiore al classe ’93 serbo, ma garantisce maggiore affidabilità sul piano fisico. La Fiorentina assicurerebbe un piccolo conguaglio economico alla squadra ligure prelevando il 24enne greco.

Chiusura della trattativa che sembra molto vicina, superata la concorrenza del Maiorca e Nikolaou ormai individuato come profilo mancino candidato a fare all’occorrenza le veci di Igor. Il centrale ex Olympiakos ha capacità in fase di uscita palla al piede ma è anche protagonista di pause spesso evidenti in marcatura. Certamente un calciatore su cui si può lavorare e che nelle gerarchie gigliate sarebbe ad oggi il quarto centrale.