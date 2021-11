Sul proprio sito la Lega Serie A ha ufficializzato l’orario per il calcio d’inizio di Empoli-Fiorentina Primavera, gara valevole per la Supercoppa Italiana Primavera. Con la vittoria della terza Coppa Italia consecutiva la squadra giovanile viola si è assicurata un posto nella sfida secca per il titolo contro l’altra squadra toscana, campionessa italiana uscente.

Partita fissata per giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17 allo stadio Castellani di Empoli.