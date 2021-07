Ecco quando la Fiorentina di Italiano conoscerà il proprio cammino

La Serie A 2021/22 inizierà ufficialmente il prossimo 22 agosto, come reso noto nelle scorse settimane attraverso un comunicato stampa. Circa un mese prima, esattamente il 14 luglio, la Fiorentina di Vincenzo Italiano conoscerà il proprio cammino in campionato dato che verrà stilato in quella data, il calendario per la prossima stagione. La cerimonia verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che si è aggiudicata il pacchetto principale relativo ai diritti televisivi del campionato italiano per il triennio 2021-2024.