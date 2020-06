Ecco quanto risparmierà la Fiorentina dopo il taglio degli stipendi

Fumata bianca, registrata per altro in un clima di assoluta collaborazione, tra i calciatori della Fiorentina ed il club per il taglio degli ingaggi di questi mesi segnati dalla pandemia. Di fatto, i giocatori hanno rinunciato ad una mensilità di stipendio, per un ammontare di oltre 4 milioni lordi, mentre staff tecnico e allenatore hanno “prolungato” il loro accordo per finire la stagione senza aumentare le mensilità percepite (resteranno comunque 10 i pagamenti corrisposti, anche se a luglio e agosto saranno tutti, di fatto, al lavoro), dando così anche loro un contributo concreto di fronte al disordine economico scatenato dall’epidemia di Coronavirus. Joe Barone, il dg della Fiorentina, aveva sottolineato fin dall’inizio della trattativa una straordinaria empatia tra tutte le componenti della famiglia viola e ieri ne è arrivata la riprova. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

0 0 vote Article Rating