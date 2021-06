Ecco Sergio Oliveira: fosforo, qualità e leadership per il centrocampo della Fiorentina VIDEO

La Fiorentina ha le idee chiare, è il portoghese Sergio Oliveira l’obiettivo numero uno per il centrocampo di mister Gattuso. Il calciatore lusitano, classe ’92, è pronto ad arrivare dal Porto per la cifra di 18 milioni di euro più bonus. Nel giro della nazionale portoghese, con cui ha totalizzato, il centrocampista è un elemento estremamente carismatico e nel pieno della propria carriera. Struttura fisica di assoluto rispetto, piede destro vellutato ma anche tanta quantità, Oliveira è stato il trascinatore della squadra di Oporto nella stagione 2020-2021, realizzando complessivamente 20 reti e distribuendo 7 assist.

Non sorprende che il ragazzo del distretto di Aveiro sia anche il capitano della compagine bianco-blu, considerate le sue stigmate da leader. Alto, longilineo e in possesso di buona progressione palla al piede, il suo ampio repertorio di qualità tecniche e la notevole visone di gioco fanno di lui un giocatore fondamentale in campo, perché riesce a mandare in porta i compagni con facilità, servendosi di pochi passaggi, sia lunghi che corti, molto precisi. Perfetto in una mediana a due uomini, Oliveira sa anche agire da mezzala e all’occorrenza può alzarsi sulla trequarti. Il bagaglio tecnico Oliveira comprende eccellenti doti balistiche; rigori e punizioni sono la specialità della casa (la Juventus ne ha già fatto le proprie spese nella scorsa Champions). Oliveira è pericoloso anche dalle lunghe distanze in quanto dotato di ottimo tiro. In attesa di conoscere ulteriori sviluppi della trattativa che porterebbe il calciatore a Firenze, ecco un video per dare un’idea delle sue caratteristiche: