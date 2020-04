Ecco Urzi, talento mancino nei radar della Fiorentina. Le valutazioni di Pradè VIDEO

Prodotto del florido vivaio del Banfield, il classe 2000 Agustin Urzi da ormai due stagioni gioca stabilmente nella squadra biancoverde. Il calciatore piace alla Fiorentina, e lui stesso lo ha recentemente confermato. La concorrenza però non manca: Inter, Roma e non solo sono molto attente alla situazione del giovane calciatore. Ala mancina di grande tecnica e rapidità, non fa del fisico la propria dote migliore (1.68 per circa 62 kg), ma con le sue qualità riesce a farsi notare eccome sul terreno di gioco. Il dribbling del giovane del ‘Taladro’ è a dir poco fulmineo, un po’ come quello del Di Maria prima maniera. Urzi se la cava egregiamente sia a destra che a sinistra nel tridente, i moduli che predilige sono il 4-3-3 ed il 4-2-3-1, ma viste le caratteristiche potrebbe anche fare il quarto a centrocampo. Sa fare assist, ma ha anche un gran calcio, come potete notare da questo meraviglioso gol segnato in Nazionale con l’Argentina trafiggendo la Colombia:

Infatti Urzi è stabilmente convocato dall’Argentina, si è messo in mostra sia con l’Under 19 che con l’Under 23, finendo per attirare l’attenzione delle squadre europee. Passaporto italiano, talento e personalità, Urzi ha tutte le carte in regola per imporsi a livelli importanti. Il prezzo del ragazzo si aggira attorno ai 10 milioni di euro. Pradé lo osserva con attenzione, ad oggi non è una priorità per la dirigenza viola. Se però ci fossero le giuste condizioni…

Ecco infine dei video per dare un’idea delle sue doti e caratteristiche: