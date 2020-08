Eccola una possibile soluzione per la fascia sinistra: la Fiorentina monitoria Tripaldelli, il Sassuolo per ora non spara alto

Alla ricerca di un esterno mancino, per il momento per affiancare il rientrante Cristiano Biraghi: la Fiorentina continua a monitorare Alessandro Tripaldelli, terzino di nascita ma con percorrenza anche a tutta fascia. Classe ’99, protagonista nell’argento europeo Under 19 del 2018 e nel quarto posto ai Mondiali Under 20 dell’anno scorso. Ora Tripaldelli è in Under 21, nonostante al Sassuolo abbia trovato poco spazio nella scorsa stagione, a causa anche di qualche problemino fisico. Secondo Calciomercato.com, la società viola è una delle tre interessate a lui, insieme a Bologna e Torino: la richiesta del Sassuolo per ora non è più che abbordabile, intorno al milione e mezzo di euro.

