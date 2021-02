Eccolo il centravanti dai gol pesanti: e ora la Fiorentina aumenta il “pressing” su Vlahovic

Serviva il centravanti, il centravanti a tutti i costi: due estati fa la Fiorentina puntò su un 19enne e una scommessa dal Brasile, prima di entrare in un lunghissimo tunnel di sofferenza perché nessuno dei due dava garanzie. Oggi, a 2021 ormai inoltrato, la squadra viola può dire di averlo trovato in Dusan Vlahovic, che da metà dicembre ha segnato 8 gol (9 in totale in campionato), molti dei quali poi decisivi ai fini del risultato. Dei gol che hanno portato punti insomma e fin qui anche molto distribuiti, senza alcuna marcatura plurima: segnali di continuità.

Ecco perché, dopo aver aspettato e sofferto per un anno e mezzo, la Fiorentina ora vuole raccogliere i frutti della propria scommessa e, come scrive La Gazzetta dello Sport, metterà sotto pressione Vlahovic per arrivare al rinnovo del contratto, ad oggi in scadenza nel 2023. Può essere il primo, vero, barlume di futuro e di progettualità su cui basarsi: venderlo forzatamente o addirittura perderlo per pochi soldi, sarebbe un errore stavolta imperdonabile.