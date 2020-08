Eccolo il possibile “esperimento” di Iachini: c’è un difensore viola-azzurro che aspetta l’esordio in Serie A

Trascinatore dell’Under 17 l’anno scorso e della Primavera in questa stagione, mentre in Nazionale è uno dei due perni difensivi dell’Italia Under 17 che ai mondiali dell’anno scorso arrivò fino ai quarti di finale. Il talento di Christian Dalle Mura insomma, non è in discussione: gli manca a questo punto solo l’esordio in Serie A, dopo i tanti allenamenti agli ordini di Iachini e la prima convocazione in occasione del match in casa della Juve. Quella di stasera a Ferrara potrebbe essere l’occasione giusta per lanciarlo in uno spezzone di gara, con il massimo della serenità vista la scarsissima posta in palio. L'”esperimento” di cui parlava Iachini potrebbe essere proprio lui.

