Ed ecco che spuntano le prime maglie di Kokorin. FOTO

Aleksandr Kokorin è arrivato alla Fiorentina da poche ore. Ma le sue maglie cominciano già a fare capolino nelle vetrine dei negozi specializzati. In particolare sono già commercializzate dal Fiorentina Store, quello situato in Viale Manfredo Fanti, proprio davanti all’entrata principale dello stadio Artemio Franchi.

Il nuovo attaccante russo della formazione viola ha scelto di scendere in campo con il numero 91, perché il 1991 è il suo anno di nascita. Si porta dietro una nomea non propriamente positiva per alcune ‘bravate’ fatte fuori dal campo. Ma sul terreno di gioco ha fatto vedere di avere grandi colpi: alla soglia dei 30 anni potrebbe aver finalmente acquisito quella mentalità giusta per poter essere protagonista anche in un campionato difficile come il nostro.