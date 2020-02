Ed ecco il rinnovo di Vlahovic servito su un piatto d’argento: Cifre e dettagli del nuovo accordo con la Fiorentina

Quello tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina è un matrimonio destinato a durare ancora a lungo. Tante sono le squadre che hanno cercato il giocatore, chi contattando il suo procuratore, chi invece andando a chiedere informazioni direttamente il club viola. Ma l’attaccante rinnoverà il proprio contratto con la compagine gigliata.

Il nuovo accordo avrà come scadenza il giugno 2025, il massimo possibile in questo momento e l’ingaggio del calciatore serbo sarà indirizzato inevitabilmente verso l’alto. In pratica passerà dal percepire 200 mila euro a superare il milione. Senza contare i bonus che daranno un’ulteriore spinta.

In questo modo la Fiorentina lancia un doppio messaggio. In primo luogo fiducia nei confronti del calciatore acquistato giovanissimo dal Partizan Belgrado. In secondo luogo viene fatto capire ad eventuali altri club interessati che qui, per Vlahovic, non c’è trippa per gatti.