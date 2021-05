Ed Eysseric potrebbe già aver trovato una nuova squadra…

A fine giugno scadrà il contratto di Valentin Eysseric con la Fiorentina. Il giocatore francese non ha di certo lasciato un segno con la maglia viola addosso, trovando un certo spazio solamente all’inizio della sua avventura e anche quest’anno, soprattutto sotto la guida di Cesare Prandelli.

Eysseric però potrebbe aver trovato squadra per il prossimo campionato: si tratta del Brest, formazione che ha ottenuto la salvezza in extremis nell’ultima Ligue 1. I dirigenti del club bretone stanno trattando con l’ex viola e con Weissbeck per cercare di inserire subito due nuovi giocatori in rosa.