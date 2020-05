Edimilson Fernandes fa il difensore centrale… e quando esce il suo Mainz rimonta lo svantaggio

Dopo la giornata di ieri che ha decretato la ripartenza del calcio in Germania, la Bundesliga è scesa in campo anche oggi. Alle 15.30 era in programma la sfida tra Colonia e Mainz, che vedeva protagonista negli ospiti l’ex giocatore della Fiorentina Edimilson Fernandes. Lo svizzero è stato schierato come difensore centrale, e non ha fatto una bella figura al pari dei suoi compagni di reparto. La retroguardia del Mainz è apparsa infatti alquanto distratta in occasione dei due gol del Colonia, che dopo 53 minuti era in vantaggio 2-0 con le reti di Uth e Kainz. Fernandes ha lasciato il campo al 68′ e la sua squadra si è svegliata: pochi minuti prima del cambio aveva infatti accorciato le distanze con Awoniyi, per poi pareggiare al 72′ con Kunde. La partita è dunque terminata sul punteggio di 2-2.