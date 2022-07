Edoardo Pierozzi di ritorno? Dalla Fiorentina tutto tace. Ma il difensore ‘viola’ è molto ambito

Dopo la parentesi molto positiva alla Pistoiese, il terzino destro classe 2001 Edoardo Pierozzi si è spostato in prestito all’Alessandria. Il giocatore cresciuto nella Fiorentina ha firmato per la squadra piemontese, ma la Fiorentina si è garantita la possibilità di contro riscattare il ragazzo di Rifredi. 21 presenze per il giocatore toscano ai Grigi, con 1 rete segnata e 2 assist realizzati: un’ottima stagione quella del giovane esterno basso fiorentino. Oggi il calciatore è ambito da vari club di Serie B. Su tutti il Benevento ed il Südtirol, ma anche la Reggina.

Non c’è chiarezza però sulla società proprietaria del cartellino. Sembra che la Fiorentina abbia esercitato il riacquisto del calciatore, ma non c’è stato alcun comunicato ufficiale a riguardo. Edoardo Pierozzi, assieme al fratello Niccolò, rappresenta uno dei prodotti più interessanti del vivaio viola degli ultimi anni. Il prossimo trasferimento del giovane viola sarà sicuramente ancora in prestito. Nei prossimi giorni la speranza è di riuscire a fare maggiore chiarezza sulla situazione di Pierozzi, certamente tenuto in considerazione della Fiorentina così come il fratello gemello, attualmente a Moena per giocarsi le proprie chances alla corte di Italiano.