Efficace anche in zona gol: Torreira sempre più al centro della Fiorentina

L’impatto avuto da Lucas Torreira fin dal suo arrivo alla Fiorentina è stato incredibile. Il centrocampista uruguaiano, già visto in Italia con le maglie di Pescara e Sampdoria, ci ha messo pochissimo tempo per conquistarsi la fiducia di Vincenzo Italiano e le chiavi della mediana viola. Facilitato anche dall’infortunio di Erick Pulgar, da metà ottobre l’uruguaiano ha giocato dal 1’ praticamente tutte le partite della Fiorentina. Con risultati ottimi.

Contro il Sassuolo, Torreira è stato decisivo anche in fase realizzativa. Prima l’assist a Vlahovic per il gol che ha riaperto la partita, poi la rete da pochi metri che è valsa il definitivo pareggio alla Viola. Arrivato in prestito con diritto di riscatto per quindici milioni di euro, a fine stagione tutto lascia presagire che verrà acquistato a titolo definitivo dalla Fiorentina. La società, in tal senso, è già al lavoro con l’entourage del giocatore e presto potrebbero arrivare novità importanti.