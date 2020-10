“Eh no caro Commisso, un Chiesa c’è ancora nella Fiorentina. E ora che succede con lui? Le colpe di molti non ricadano su chi non ne ha”

Federico Chiesa ha lasciato la Fiorentina, ma suo fratello Lorenzo no (almeno per il momento). Proprio di Chiesa Junior si è occupato Andrea Santoni nel suo editoriale scritto per il Corriere dello Sport-Stadio. “Rocco Commisso l’ha messa sul personale – scrive – Brillante l’immagine usata dal presidente per voltare pagina: “Non abbiamo più Chiesa, ma ce ne sarà una nel nuovo centro sportivo”. Per la verità la Fiorentina dovrebbe avere con sé un Chiesa calciatore: il giovane Lorenzo, fratello di Federico, classe 2004, fiorentino, esterno sinistro. Se ne diceva un gran bene fino a qualche tempo fa. E ora che succede? Ci sarà posto per lui nel nuovo centro sportivo? L’importante, e questo vale per l’intera città viola, è che le colpe di molti non ricadano su chi non ne ha”.

