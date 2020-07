“Ehi Beppe, sto in forma” il siparietto Ribery-Iachini al momento della sostituzione

“C***o fai? Ehi Beppe sto in forma”. E poi giù a ridere. Franck Ribery ha regalato due assist al bacio per le reti della Fiorentina contro il Torino e anche un simpatico siparietto con il proprio tecnico Giuseppe Iachini. Il tutto è avvenuto al momento della sua sostituzione nel secondo tempo. Poi abbracci con tutti i membri della panchina viola che lo hanno applaudito per quanto fatto anche in questa partita.

5 1 vote Article Rating