“Ehi guardate, ci sono anche io”: tripletta e rivincita immediata di Vlahovic su una classifica dalla quale qualcosa in più ci aspettavamo

Solo qualche giorno fa il CIES aveva stilato la classifica dei migliori giocatori in giro per il mondo nati nel 2000. Presente in classifica c’è anche Dusan Vlahovic, seppur solo alla posizione numero 20 condivisa con un altro giovanissimo che l’Italia la conosce bene: Moise Kean.

Per dare qualche riferimento il podio se lo sono aggiudicati Jadon Sancho del Borussia Dortmund, Alphonso Davies del Bayern Monaco e Erling Haaland del Borussia Dortmund. E qui c’è poco da dire. Alla posizione numero 9 c’è il bianconero Kulusevski, alla 16 Walukiewicz del Cagliari e alla 19 Tonali del Milan.

Ieri una tripletta che porta Vlahovic al secondo posto dei bomber nati nel 2000 in questa stagione, dietro solo a un irraggiungibile Haaland. Una tripletta come a dire: “Ehi guardate, ci sono anche io“. Di certo il peso da dare a certe graduatorie è sicuramente relativo, ma qualche posizione in più il nostro Dusan la meritava. La parola più importante ora ce l’ha il campo. Ieri quello del serbo è stato un discreto inizio per cominciare a scalare la classifica.