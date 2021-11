Ekdal: “Samp, bella reazione! E ora vinciamo a Firenze come l’anno scorso…”

Dopo aver conseguito una schiacciante vittoria per 3-1 contro il Verona, la Sampdoria rivolge i propri pensieri e la propria concentrazione verso la sfida di martedì , al Franchi contro la Fiorentina. Ekdal, artefice della vittoria con un gol al minuto 77, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro i viola, dove non potrà però scendere in campo.

Ecco le sue parole: “Ottima reazione della Samp allo svantaggio, stavamo giocando bene. Avevamo la possibilità di segnare due gol nella prima frazione ma non ce l’abbiamo fatta, ma eravamo convinti e ci siamo riusciti. Sono soddisfatto per il gol, lo dedico alla mia compagna Camilla nel giorno del suo compleanno. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo percorrerla: io sto bene e in queste condizioni do il meglio, perché gioco molto di fisico. Sono sicuro che possiamo fare bene anche a Firenze, l’anno scorso abbiamo vinto lì. Mi dispiace non esserci, ma mi farò trovare pronto contro la Lazio“.