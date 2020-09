El Shaarawy, l’opzione di riserva della Fiorentina, tenta il clamoroso ritorno in Serie A: ma ha già incontrato un club

Tra i potenziali sostituti di Chiesa, in caso di addio nel finale di mercato, la Fiorentina aveva considerato anche l’opzione di Stephan El Shaarawy, migrato in Cina a Shanghai l’anno scorso. L’italo-egiziano vuole giocarsi le sue chance di andare agli Europei del prossimo anno infatti e vorrebbe tornare per qualche mese nel nostro campionato. Il suo club gli ha concesso di tornare in prestito fino a febbraio e nella giornata di ieri, El Shaarawy è andato a Formello, a parlare con la Lazio per un eventuale approdo in prestito gratuito. Evidente invece in ottica viola, come la permanenza di Chiesa non renderebbe necessario l’arrivo di un altro calciatore di quel tipo.

