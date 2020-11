El Tanque Silva chiede scusa: “Io positivo per colpa di un gel. Cercavo di avere il terzo figlio”

L’ex giocatore della Fiorentina, Santiago Silva è intervenuto su TyC parlando della sua squalifica per doping arrivata dopo la sfida tra il Gimnasia la Plata (sua ex squadra ndr) e il Newell’s Old Boys. Una positività al testosterone derivata da un gel per la fertilità: “Sono un tipo positivo in tutto, però è una notizia molto brutta. Stavo cercando di avere il terzo figlio e avevo iniziato una terapia per la fertilità, sono risultato positivo al testosterone, un ormone che generiamo naturalmente, sia gli uomini che le donne. Il gel che utilizzavo mi serviva per provare ad avere il mio terzo figlio. Non sto negando di averlo utilizzato, ma non l’ho fatto per migliorare le mie prestazioni in campo”.

