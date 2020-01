Eletto il nuovo Presidente di Lega

Paolo Dal Pino è il nuovo Presidente della Lega di Serie A. E’ stato eletto con 12 voti, per Gaetano Micciché 7, 1 scheda bianca. Per l’elezione servivano 11 voti. Manager di fama internazionale, scrive TuttoMercatoWeb.com, ha raggiunto la vetta del calcio italiano dopo un lungo percorso. Dall’Espresso fino alla Telecom passando da Seat Pagine Gialle fino a Pirelli Latin America, ha ricevuto ampio apprezzamento dal mondo del calcio italiano e tra i suoi estimatori ci sarebbe stato in particolare Claudio Lotito.