Elisa Cucchi a FN: “Fiorentina da lavori in corso. Ilicic un fuoriclasse, le parole di Gasperini su Chiesa…”

Per la Rubrica in Rosa di questa settimana Fiorentinanews.com ha contattato la giornalista di Bergamo TV e Antenna 2 Elisa Cucchi per fare il punto sulla difficile sfida di sabato tra Fiorentina e Atalanta. Le due squadre hanno cercato di distendere i toni, soprattutto la Fiorentina reduce dal turbolento post gara bianconero. Elisa ci spiega il momento positivo dei bergamaschi con punta di diamante il discusso Ilicic a Firenze e come davvero Gasperini la pensi su Federico Chiesa.

Parliamo di Elisa: cosa stai facendo in questo momento?

Sono una collaboratrice di Bergamo TV e Antenna 2, emittenti televisive che trasmettono in varie provincie della Lombardia.

Da 13 anni seguo e racconto l’Atalanta in casa e in trasferta, in campionato e in Europa, dalla serie B alla Champions League.

Il mio lavoro giornalistico è molto vario. Si passa dai commenti alle gare in compagnia di tanti ex calciatori ai pre e post partita vissuti con i tifosi nerazzurri cercando di raccontare attese, emozioni e storie della gente bergamasca.

Una passione per il calcio che nasce da dove?

La passione per il calcio e lo sport in generale nasce in famiglia. Mio padre mi portava allo stadio ad assistere alle partite fin da piccolina. “Andare all’Atalanta” (a Bergamo si dice così) è una tradizione per le famiglie bergamasche. Pensa che, da quando il presidente Antonio Percassi è tornato a capo della società, ad ogni neonato degli ospedali della provincia di Bergamo viene subito regalata una maglietta dell’Atalanta. In 10 anni sono circa 40 mila le magliette distribuite, quando si dice “atalantini dalla nascita”!

Che prosieguo di stagione ti aspetti per l’Atalanta ?

La stagione dell’Atalanta sta andando alla grandissima. Il 19 Febbraio a San Siro si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League e già questo è un risultato straordinario. Per quanto riguarda il campionato credo che la rosa di quest’anno possa lottare ancora per un posto in UCL. E io naturalmente ci spero!

Come giudichi l’operato di Gasperini ?

Gasperini è un allenatore con le idee molto chiare, mai rinunciatario, vuole la squadra sempre propositiva per imporre il proprio gioco agli avversari. A Bergamo è stato recentemente insignito della cittadinanza onoraria perché, come la famiglia Percassi, Gasperini è considerato l’anima dell’Atalanta di questi anni. Ha saputo valorizzare calciatori particolari come Ilicic, ma anche poco conosciuti in Italia come Freuler e Gosens, per fare qualche esempio, oltre a tanti giovani (Gagliardini, Kessie, Caldara, Petagna, Conti e Spinazzola). Insomma, Gasperini è l’Atalanta. Voto: 10.

Cosa pensi della Fiorentina targata Commisso?

La Fiorentina è una squadra da lavori in corso, che sta cercando di cambiare pelle con la nuova società e lo dimostra anche il mercato di gennaio. Come è successo a Bergamo, bisogna avere pazienza qualche anno prima di valutarne bene l’operato e giudicarne i risultati. Keep calm, si dice.

Giudizio sulle polemiche post Juve?

Onestamente non amo le scenate e le polemiche post partita, ma ogni tanto farsi sentire può anche far bene.

Che partita sarà tra Fiorentina e Atalanta ?

Per l’Atalanta il “Franchi” è un tabù da sfatare, siamo fermi all’1-0 del 1993 con goal di Carlo Perrone e in panchina per la Dea c’era Marcello Lippi. Stavolta non sarà l’Atalanta della recente Coppa Italia, quella non è stata la vera Atalanta. Sarà un match con grande intensità e sicuramente non mancheranno i goal, visti i due attacchi.

Sono state superate le polemiche di Coppa Italia tra viola e bergamaschi?

Spero proprio di sì. Anche Gasperini ha dichiarato di voler abbassare i toni di questa sfida e spero che si possa parlare solo dell’aspetto sportivo, senza altre code e derive. Mi auguro ci sia maturità da parte di tutti, nessuno escluso.

Ilicic farà male ai viola sua ex squadra con la quale non si è lasciato bene ?

Ilicic è in un grande stato di forma, 14 goal in campionato sono già record nella sua carriera e siamo solo alla terza giornata di ritorno. È un genio, ci sorprende ogni partita, sicuramente è un fuoriclasse per questa Atalanta.

Credi davvero Gasperini abbia quel giudizio su Federico Chiesa?

Non penso, e poi è acqua passata. Credo invece che Gasperini, come tutti, reputi Chiesa un grande talento del calcio italiano. E’ giovane, può sbagliare e sicuramente può ancora migliorare in tanti aspetti.

L’obbiettivo futuro di Elisa?

Dopo aver visto l’Atalanta in finale di Coppa Italia, andare a vedere un giorno la Dea in finale di Champions League.