Eloquente anche il pensiero di Frey sul rigore negato: “Ricominciamo” – FOTO

In tanti si sono e si stanno via via esprimendo sul clamoroso calcio di rigore negato alla Fiorentina nel match contro il Milan. Anche l’ex portiere viola, Sebastien Frey, ci ha tenuto a dire la sua sul contatto tra Tomori e Ikoné che è stato ignorato dall’arbitro di campo e dal Var.

Senza proferire alcuna parola, Frey ha postato su Instagram l’istantanea del fallo, accompagnata dalla canzone “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo. Titolo eloquente che dice tutto, senza dire nulla, di ciò che pensa l’ex numero uno gigliato sull’episodio più discusso della gara.