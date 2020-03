Emergenza Coronavirus: Diego e Andrea Della Valle rinunciano ai loro compensi per il 2020. “Confermata destinazione di una quota per iniziative di solidarietà”

Crisi economica e coronavirus. Davanti a questi fenomeni il Gruppo Tod’s che fa capo agli ex proprietari della Fiorentina, Diego e Andrea Della Valle, ha annunciato di non distribuire nessun dividendo agli azionisti. Non solo, DDV e ADV hanno annunciato di rinunciare ai loro compensi per l’esercizio 2020.

Le decisioni sono state prese durante la riunione di ieri del cda, che ha deliberato di rinviare l’assemblea dei soci, inizialmente in agenda per il 22 aprile in prima convocazione e il 20 maggio in seconda. L’incontro slitta al 3 giugno in prima convocazione e al 26 in seconda.

“Considerando il progressivo peggioramento dello scenario globale dell’epidemia da Covid-19 – si legge in una nota emessa dal gruppo – rispetto al 12 marzo, data dell’ultima seduta consiliare, il cda ha anche ritenuto opportuno modificare la proposta di distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 già deliberata in tale data, proponendo di non distribuire nessun dividendo. Confermata la destinazione dell’1% dell’utile netto consolidato a iniziative di solidarietà. L’utile dell’esercizio 2019 sarà, per il resto, interamente destinato a riserva”.