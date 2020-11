Emergenza portieri al Genoa: a Firenze con il terzo in campo?

Il Genoa sarà di scena questa sera contro il Parma nell’ultima partita della nona giornata di Serie A. Tra una settimana, il Grifone sarà di scena a Firenze in una partita che la Fiorentina non può assolutamente permettersi di sbagliare. La squadra di Maran rischia di arrivare all’appuntamento del Franchi in emergenza tra i pali. Il titolare, Mattia Perin, è infortunato e squalificato: questa sera sconterà la giornata di stop, ma non ci sarà nemmeno a Firenze a causa della lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro rimediata contro l’Udinese.

Contro il Parma, però, non ci sarà nemmeno il vice, che è Federico Marchetti. L’ex portiere della Lazio, infatti, si è infortunato in Coppa Italia contro la Sampdoria e il suo recupero per la Fiorentina non è certo. In porta, dunque, contro i ducali ci sarà Paleari, terzo portiere del Genoa, che è stata tesserato nelle scorse settimane. Per lui sarà il debutto in Serie A dopo una lunga militanza in B: tra sette giorni potrebbe replicare contro la Fiorentina, a meno che Marchietti non riesca a recuperare in tempo.