Emery: “Allenerò dove mi sentirò richiesto, con un progetto attraente. Che sia in Champions o in Europa League ma non escludo nulla”

Tra i profili più interessanti a cui ha pensato la Fiorentina per la panchina del futuro c’è sicuramente Unai Emery, reduce dall’esonero dall’Arsenal e in passato grande protagonista delle cavalcate europee del Siviglia. Il tecnico basco ha parlato ad AS del suo futuro, senza escludere particolari destinazioni: “Sono un professionista. Il mio cuore è sempre stato con la Real Sociedad, dove sono stato per 10 anni, ma se l’Athletic Bilbao mi chiama…Sono stato a Valencia, ma se Levante mi chiama… Sono stato al Siviglia, ma se Betis mi dovesse chiamare… Ovunque mi vogliano e mi sentirò richiesto, andrò e questa sarà la prima cosa. Mi vedrete dove il progetto è attraente, per poter essere in Champions o in Europa League, ma non mi chiudo a nulla”.