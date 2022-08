Emery: “Lo Celso? Operazione difficile, speriamo venga al Villarreal ma…”

Il centrocampista argentino Giovani Lo Celso continua a non trovare squadra, nonostante Villareal e Fiorentina siano serie pretendenti. Il giocatore vorrebbe tornare in Spagna e il sentimento è ricambiato anche dal tecnico del Submarino amarillo Unay Emery.

In occasione della conferenza stampa per la vigilia della gara contro il Valladolid, Emery ha parlato della trattativa con il Tottenham e del possibile ritorno di Lo Celso: “Si tratta di un’operazione difficile. Qui ha fatto molto bene, a differenza del Tottenham in cui non si è adattato. Speriamo venga da noi, ma ci sono delle cose che al momento lo stanno bloccando”.