Empereur: “Quando era alla Fiorentina, Bernardeschi è stato vicino a smettere di giocare al calcio per un problema al cuore. Sette mesi fermo, poi…”

“Quando era alla Fiorentina, Bernardeschi ha quasi dovuto smettere di giocare a calcio perché avevano scoperto che aveva un problema al cuore”. Lo racconta a ESPN l’ex difensore viola, Alan Empereur, che ora se n’è tornato in Brasile. “A causa di questo, è stato quasi sette mesi fermo” prosegue il difensore.

Empereur poi aggiunge: “Nel nostro primo anno in Primavera non ha giocato molto, solo a causa di questo problema. Molte persone non sanno nemmeno che sia successo. Poi è tornato molto bene e ha dimostrato di essere davvero un giocatore diverso dagli altri”.

“E’ stato il capocannoniere della nostra squadra giovanile con 20 gol – conclude Empereur – poi è stato ceduto in prestito al Crotone. Ha fatto un anno lì e poi è esploso con la Fiorentina“.