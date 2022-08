Empoli-Fiorentina: Come seguire la partita in DIRETTA TV

In programma per oggi pomeriggio alle 18:30, il derby toscano tra Empoli e Fiorentina sarà in diretta in esclusiva su DAZN. Per assistere alla partita sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma, che ha un’app disponibile sulle moderne smart tv, ma si può fruire di essa anche con un televisore non smart. In questo secondo caso, però, va collegato ad un dispositivo tra quelli di seguito indicati: Playstation, Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire Stck TV.

Per quanto riguarda lo streaming, l’app di DAZN è scaricabile anche per smartphone e tablet. La piattaforma ha anche un sito ufficiale, a cui si può accedere tramite pc e notebook. La telecronaca di Empoli-Fiorentina verrà affidata a Dario Mastroianni, con Federico Peluso come commentatore tecnico.