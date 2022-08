Empoli-Fiorentina è già iniziata fuori dal campo: gli azzurri scattano per Kouamé. E ora Bajrami…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Empoli, prossimo avversario della Fiorentina in Serie A, ha mosso i primi passi significativi per Christian Kouame. L’ivoriano potrebbe anche rientrare nell’affare Bajrami, che la società viola continua a seguire nonostante la trattativa agli sgoccioli per Barak.

Per l’ivoriano oggi pomeriggio potrebbe esserci una possibilità con la maglia della Fiorentina al Castellani, in quella che potrebbe essere l’ultima partita con i colori viola addosso. La società viola, però, deve ancora riflettere sul da farsi. Dal canto suo, l’Empoli vuole l’attaccante gigliato, che potrebbe arrivare indipendentemente dal destino di Bajrami.