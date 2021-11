Empoli-Fiorentina: Ecco chi dirigerà l’incontro. Un solo precedente (non positivo) con i viola e le sue ‘nozze d’argento’ con la Serie A

La partita tra Empoli e Fiorentina in programma sabato prossimo al Castellani, con inizio alle ore 15, sarà diretta da Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata.

Con i viola ha un solo precedente e non è molto positivo, perché i gigliati persero per 3-2 contro l’Atalanta.

Due invece gli incroci con l’Empoli, entrambi in B, con due vittorie interne.

Sacchi è al sesto campionato in A, anche se non ha diretto tanti match perché questa sarà la sua presenza numero 25 (‘nozze d’argento’), con 12 vittorie per la squadra, 5 pareggi e 7 vittorie esterne.