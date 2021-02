La Fiorentina Primavera sbaglia tutto il possibile sotto porta, l’Empoli non perdona e vince agilmente in rimonta per 3-1

Dopo essere tornata alla vittoria contro l’Inter in campionato e il Milan in Coppa Italia, è tempo di derby per la Fiorentina Primavera che oggi affronterà fuori casa l’Empoli. I ragazzi di mister Aquilani sono al momento noni in campionato a quota nove dopo sette partite giocate, mentre l’Empoli è fermo a quota sei. Importante per la Fiorentina ritrovare una continuità di risultati che è mancata nella prima parte di stagione. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale della partita

EMPOLI: Biagini, Donati, Rizza, Asllani, Siniega, Pezzola, Sidibe, Belardinelli, Lipari, Baldanzi, Lombardi.

FIORENTINA: Ricco, Frison, Ponsi, Chiti, Fiorini, Corradini, Pierozzi, Bianco, Spalluto, Agostinelli, Munteanu.

90+6′- finisce qui la partita, l’Empoli vince 3-1

90′- sono cinque i minuti di recupero

88′- BALDANZI! La chiude lui in contropiede con un bel tocco sotto a superare Ricco. Siamo 3-1 adesso

85′- finale incandescente, doppio rosso per due membri della panchina dell’Empoli tra cui l’allenatore Buscè.

84′- per la Fiorentina fuori Frision dentro Toci

83′- Ricco! Paratona del portiere viola su Baldanzi

81′- Amatucci!! Si iscrive anche lui alla sagra dell’errore targata Fiorentina. Spara alto di testa da ottima posizione

79′- era tutto buono, ma Pierozzi spreca incredibilmente a porta vuota calciando alto. Troppi errori sotto porta per i ragazzi di Aquilani

77′- espulso per proteste Spalluto che era appena uscito. Rosso diretto dalla panchina

75′- Aquilani cambia ancora: Amatucci e Di Stefano per Spalluto e Corradini

72′- cambio in casa viola: fuori Ponsi dentro Milani

71′- Fiorentina in bambola: bella sortita offensiva di Ekong che sbaglia solo l’assist dopo una bella sortita sulla destra

69′- LIPARI! Uno due dell’Empoli che ribalta la partita in due minuti. Superato Ricco con un dolce destro. Azione che si è sviluppata dopo una serie di falli (non fischiati e contestati) in mezzo al campo

67′- BALDANZI! Pareggio dell’Empoli con il tap-in del giocatore dell’Empoli che sfrutta una non perfetta respinta di Ricco su un bel tiro di Asllani

65′- ancora un’occasione per Spalluto che per centimetri non arriva sul cross di Corradini

60′- alto il colpo di testa di Chiti da buona posizione

57′- Ci prova Lipari dal limite, tiro alto sulla traversa

55′- Ancora pericolosissimo Spalluto che però arriva senza il giusto equilibrio sulla palla e agisce da difensore aggiunto per l’Empoli deviando sul fondo

52′- Ponsi viaggia sulla sinistra, bella palla in mezzo ma nessuno ne approfitta

48′- colossale occasione per Spalluto che calcia dritto per dritto. Allontana Biagini. Ma che occasione!

46′- ricomincia la partita

45+1′- l’arbitro fischia la fine del primo tempo

45+1′- la Fiorentina finisce in attacco il primo tempo con una buona occasione per Munteanu, ma il cross è fuori misura

45′- un minuto di recupero

41′- buona sortita di Corradini che serve Munteanu. L’attaccante viola ci prova con il sinistro, tiro però alto

36′- si accende la partita. Attento Ricco a respingere prima un cross dalla sinistra, poi un tiro ravvicinato di Lipari

34′- ci prova Munteanu con un bel tiro che però finisce largo sulla destra di Biagini

32′- occasionissima per Siniega che colpisce di testa dal limite dell’area piccola, per nostra fortuna svrigola la palla

29′- non aiuta la pioggia che cade copiosa a Empoli. Campo pesante e fangoso. Le maglie bianche della Fiorentina sempre più sporche

24′- qualche scaramuccia tra Donati e Agostinelli a palla lontana. L’arbitro non estrae però i cartellini

19′- SPALLUTO!!!! Vantaggio della Fiorentina su assist perfetto di Pierozzi. Gran colpo di testa del numero 9 viola

14′- gran tiro di Pierozzi che si stampa sulla traversa a Biagini battuto

6′- spinge l’Empoli in avanti. Chiamato in causa Ricco in due occasioni che ha respinto i tentativi dei padroni di casa in maglia amaranto per l’occasione

1′- Iniziata la partita