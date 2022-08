Empoli, l’arrivo di Grassi non chiude la trattativa per Zurkowski

Una partenza con sconfitta nella gara stagionale con lo Spezia in Liguria e domenica la prima al Castellani contro la Fiorentina per il più classico dei derby toscani.

L’Empoli del tecnico Paolo Zanetti non ha entusiasmato e ha dimostrato qualche difficoltà a centrocampo. Per questo la dirigenza azzurra ha concluso la trattativa con il Cagliari per portare alla corte di Zanetti il centrocampista ventisettenne Alberto Grassi. Un acquisto che va a rinforzare un reparto che ha nel futuro di Bajrami ancora un grande interrogativo.

L’arrivo di Grassi però non significa aver chiuso il mercato in entrata, con l’Empoli che continua a essere interessato al centrocampista polacco della Fiorentina Zurkowski. Attualmente l’ex Empoli è infortunato e la sua presenza contro gli azzurri è in dubbio. Il centrocampista si gioca la permanenza in Viola e sono diversi i club interessati a Zurkowski: l’Empoli rimane alla finestra.