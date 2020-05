Enrico Chiesa: “Arrivare in Nazionale e vestire la maglia azzurra credo sia la cosa più bella. Il ricordo più bello…”

A TMW ha parlato così l’ex attaccante della Fiorentina Enrico Chiesa, padre dell’attuale esterno viola Federico: “Arrivare in Nazionale e vestire la maglia azzurra credo sia la cosa più bella. Ricordo più bello della Nazionale? L’esordio con gol a Cremona nel ’96 contro il Belgio. Fu uno dei miei pochi gol di testa in carriera, non solo in Nazionale. Debuttai a ventisei anni, che non è prestissimo ma nemmeno così tardi. Fu bello perché poi solo dopo un mese fui convocato agli Europei”.