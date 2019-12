Enrico Chiesa: “Federico non è andato in vacanza per recuperare dall’infortunio. Sull’incontro con Commisso…”

Presente ad un evento a Figline Val d’Arno ha parlato ai giornalisti presenti il padre e procuratore di Federico Chiesa Enrico, che ha parlato delle condizioni del figlio e dell’incontro di qualche settimana fa con Commisso. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno: “Federico è a lavorare al Centro Sportivo. Non è andato via per le feste per recuperare dall’infortunio. Quando ci sono queste cose bisogna dimenticare tutto e cercare di tornare a disposizione il prima possibile. L’incontro con Commisso è stato piacevole. Alla fine ci siamo abbracciati: c’è un bellissimo rapporto e nel mondo del calcio è molto raro ormai. Speriamo vada tutto nel verso giusto. Da tifoso mi aspetto che la Fiorentina si rialzi, perché credo che abbia i mezzi per farlo. Sono appassionato della Viola e fa sempre piacere vedere i tifosi che si ricordano di cosa hai fatto per la maglia”.