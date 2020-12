Enrico Chiesa: “La Fiorentina non avrà problemi perchè ha un organico di livello. Amo Firenze e spero possa tornare dove merita”

Oggi, l’ex calciatore della Fiorentina Enrico Chiesa compie 50 anni. A Sky Sport, il padre di Federico ha parlato anche della compagine viola: “Fiorentina e Parma per me non avranno problemi perché hanno struttura ed organico di livello. Oggi magari soffrono ma la qualità dei giocatori non si discute. Ricordo che quando giocavo io erano tra le Sette Sorelle ma il calcio è così, cambia: dato che amo quelle due città spero possano tornare dove meritano

