Enrico Chiesa: “L’unico rimpianto è stato l’infortunio con la Fiorentina, ero al culmine della mia carriera”

In un’intervista a Italpress è tornato a parlare l’ex giocatore della Fiorentina e padre di Federico Enrico Chiesa, che ha ripercorso una parte del suo percorso con la maglia viola. Queste le sue parole: “L’unico dispiacere della mia carriera è stato l’infortunio subito a Firenze. Dopo cinque giornate era capocannoniere, ma poi mi sono fatto male. Tutti poi sappiamo come è andata a finire con la Fiorentina. Certe cose possono essere messe in preventivo, ma l’infortunio toglie tutto il resto perchè ero al culmine”.

