Enrico Chiesa: “Terim è stato un visionario: Firenze se lo ricorda bene perché grazie a lui abbiamo giocato delle partite memorabili”

L’ex attaccante della Fiorentina, nonché padre dello juventino Federico, Enrico Chiesa, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Golden Foot in cui celebra il suo ex allenatore ai tempi di Firenze, Fatih Terim. Sentite le bellissime parole che ha utilizzato per descrivere il tecnico turco:

“Terim era un visionario e lo è tuttora. Quando è arrivato in Italia ha subito instaurato un buon rapporto con la squadra e ha portato un’aria diversa alla Fiorentina. Un personaggio importante. L’ultima volta che l’ho visto è stato durante Fiorentina-Cagliari nel 2016″.

E ancora: “Lo ricorderò sempre perché per me era una persona importante, con lui abbiamo giocato davvero bene. Ha portato metodi di allenamento diversi, una mentalità diversa e credo che Firenze lo ricordi bene perché abbiamo giocato delle partite memorabili”.